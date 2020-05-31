Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (8) Mücahit Muslu, Funda Atabaş (Yasemin Zengin'in sesi kısık olduğu için arkadaş onun konuşması yaptı), Fatih Vardar ve Dr.

Mücahit Muslu, Funda Atabaş (Yasemin Zengin'in sesi kısık olduğu için arkadaş onun konuşması yaptı), Fatih Vardar ve Dr. Ahmet Özdinç'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı. Kaynak: AA