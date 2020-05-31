Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (8)
Mücahit Muslu, Funda Atabaş (Yasemin Zengin'in sesi kısık olduğu için arkadaş onun konuşması yaptı), Fatih Vardar ve Dr.
31.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:44
Mücahit Muslu, Funda Atabaş (Yasemin Zengin'in sesi kısık olduğu için arkadaş onun konuşması yaptı), Fatih Vardar ve Dr. Ahmet Özdinç'in konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.
Kaynak: AA