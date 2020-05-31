Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (8)
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Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (8)

Mücahit Muslu, Funda Atabaş (Yasemin Zengin'in sesi kısık olduğu için arkadaş onun konuşması yaptı), Fatih Vardar ve Dr.

31.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:44

Mücahit Muslu, Funda Atabaş (Yasemin Zengin'in sesi kısık olduğu için arkadaş onun konuşması yaptı), Fatih Vardar ve Dr. Ahmet Özdinç'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

Erdoğan, '31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨' dolayısıyla gençlerle buluştu (8)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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