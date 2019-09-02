Erdoğan, 3 yıl önce protesto ettiği Feyzioğlu'nu bu kez alkışladı

02.09.2019 11:45

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 baronun 'Törenin, Cumhurbaşkanlığında yapılması yargı bağımsızlığını zedeler' diye protesto ettiği 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törende ilk konuşmayı Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu yaptı. Feyzioğlu konuşmasında "Vatan söz konusu ise gerisi tefarruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

3 YILDA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Feyzioğlu'nun konuşmasını noktalaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Yaklaşık 3 yıl önce Danıştay'ın 146. kuruluş yıldönümünde Feyzioğlu'nun yaptığı konuşmayı protesto eden Erdoğan'ın bu kez Feyzioğlu'nu alkışlaması programı takip edenlere "Nereden nereye" dedirtti.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bazı baroların törene katılmamasını eleştirirken, Metin Feyzioğlu'na teşekkür etti. "Bu mekan şahsıma ait değil" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu mekan milletin evi. Devletin tüm kurumları bu mekanı kullanma hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu gazi mekan, konferans salonu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz Anıtı, tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve inşası süren müzesiyle, milletimizin, dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir. İlk çözmemiz gereken meselelerden biri, tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin, temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum."

O törende yaşanan tartışmadan akıllarda kalan kareler;