Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu güzelliği ile büyüledi

24.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:55

6 yıl sonra tekrar ekranlara dönen Behzat Ç'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu yeni oyunuyla izleyici karşısına çıktı.Muhteşem performansıyla seyirciden alkış alan Beşikçioğlu'nu izlemeye gelenler arasında kızı Derin Beşikçioğlu da vardı. Ünlü oyuncunun kızı ise tiyatroda ilgi odağı oldu.

SAATLERCE AYAKTA ALKIŞLANDI

Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye konulan 'Nina', Zorlu PSM'de düzenlenen galayla seyirci karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı sahnede buluşturan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdal Beşikçioğlu'nın kızı Derin Beşikçioğlu babasının evde nasıl biri olduğunu açıkladı.

"BABAM EVDE ABİM GİBİDİR"

Anne ve babasını sahnede izleyen Derin Beşikçioğlu, "Herkesin beğeneceği, çok güzel bir oyun oldu" dedi. Snob magazin haberine göre, muhabirlerin "Babanızın bugüne kadar rol aldığı sinema ve dizi karakterlerinden en yakıştırdığınız karakter hangisi?" sorusuna Beşikçioğlu, "Tabii ki de Behzat Ç. Ben de bu yıl konservatuar sınavlarına hazırlanıyorum" cevabını verdi. Evde nasıl bir yaşam sürdüklerine de değinen Beşikçioğlu, "Babam evde çok eğlenceli biri. Abim gibi. Benim için babam hep figürdü. Hep onun gibi olmak istedim. Ondan hiçbir şey saklamam" ifadelerini kullandı.