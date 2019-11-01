Oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisi hakkındaki eleştirilere cevap verdi: Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur mu?

01.11.2019 15:26

Televizyonda yayınlanan diziler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, reyting rekortmeni Çukur dizisi için "Lanet bir dizi" yorumunu yaptı. Yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, oynadığı Çukur dizisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi.

"İŞİMİ HAKKIYLA YAPTIM VE KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ndeki konuğu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal oldu. Son günlerde tartışma konusu olan 'Çukur' adlı dizide 'İdris Koçovalı' karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Kesal, diziye yönelik eleştirilerden hiç etkilenmediğini söyledi. Popüler bir dizide oynadığının farkında olduğunu aktaran Kesal, "Bilerek bu rolü oynadım. Oradaki karakteri içselleştirdim, o oldum. Kendim oldum. Setin en disiplinli yaşlısı olarak işimi hakkıyla yaptım. Kendi isteğimle de ayrıldım" dedi.

"ÇUKUR'DAKİ ŞİDDET MESELESİ HAYATTA ŞİDDETE GÖRE ÇOK MASUM"

Dizi film 'Çukur'un çok izlenmesinden dolayı eleştiri aldığını kaydeden Kesal, ortaokuldaki çocuğun da akademisyenlerin de diziyi seyrettiğini söyledi. Dizinin garip bir izleyici skalası olduğunu anlatan Kesal, "Bu önemli bir şey, demek ki senaryosu ve oyunculukları farklı. Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi.

ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAK

Söyleşiyi izleyen gençlere tavsiyelerde bulunan Kesal, "Oyunculuk konusunda kendiniz olun. Kameranın karşısında öyle durun, bir şeyi taklit etmeye çalışmayın, berbat olursunuz. Her şeyi oynamak zorunda değilsiniz. Okumazsanız oynayamazsınız, gözlem yapmazsanız yapamazsınız. Bütün filmler master tezidir, iyi filmler doktora tezidir" dedi. Ercan Kesal, oyunculuk yapmak istemediğini ve dizi filmlerde oynamak istemediğini belirterek, "Artık yönetmenlik yapmak istiyorum" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisindeki bir sahnede avukat rolündeki oyuncunun tartaklanmasına yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Funda Sadıkahmet Alp'in yaptığı suç duyurusunda avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve gelecek nesillerin diziden olumsuz etkilendiği belirtildi.

"BU DİZİLER ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: DHA