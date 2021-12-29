Korkunç itiraf! Cinayeti yakınım ile gönül ilişkisi vardı, namusum için işledim dedi - Haberler
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Korkunç itiraf! Cinayeti yakınım ile gönül ilişkisi vardı, namusum için işledim dedi

Korkunç itiraf! Cinayeti yakınım ile gönül ilişkisi vardı, namusum için işledim dedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de, dün meydana gelen hadisede, Ercan Kimsesiz otomobilinde, Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, bıçaklı kavgaya dönüşürken, Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası Suriye uyruklu Ebu Muhammed C., gözaltına alındı. Zanlı, Kimsesiz'in yakını ile gönül ilişkisi yaşadığını, kendisini uyardığını, cinayeti de namusu için işlediğini belirtti.

Kayseri, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde dün meydana gelen kavgada bir ölü. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Kimsesiz'i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

''KENDİSİNİ UYARMAK İÇİN YANINA GİTTİM''

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ebu Muhammed C.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Ebu Muhammed C.'nin alınan ilk ifadesinde, "Ercan Kimsesiz'in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dediği belirtildi.

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