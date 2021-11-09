Epic Games'ten Muhteşem Cuma 2021 fırsatları geldi

Epic Games'in paylaştığı Muhteşem Cuma 2021 fırsatlarında 900'den fazla oyunda %75'e varan indirimler yer alacak.

MUHTEŞEM CUMA 2021 NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Şükran Günü'nden sonraki gün olan ve çevrim içi ve yüz yüze satıcıların hepsinde bir indirim çılgınlığı başlatan Muhteşem Cuma, 60'larda kutlama gününün ardından ortaya çıkan yoğun alışveriş trafiğini tanımlamak için ortaya çıktı. Ancak bu günlerde Muhteşem Cuma, kış tatili alışveriş dönemi başlangıcını ve yılın en büyük indirimlerinden bazılarını tanımlıyor. Bunlar arasında elbette video oyunlarında ve onları çalıştıran donanımlarda indirimler bulunuyor. Bu yıl Muhteşem Cuma 26 Kasım'a denk geliyor ancak indirimler genellikle bu tarihten önce başlıyor.

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Muhteşem Cuma, Epic Games'e 26 Kasım'da geliyor ve 900'den fazla oyun ve DLC'ler %15 ile %75'e varan indirimler olacak.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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