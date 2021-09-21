Epic Games, Balenciaga'nın dijital moda ürünlerini Fortnite'a getirdi - Haberler
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Epic Games, Balenciaga'nın dijital moda ürünlerini Fortnite'a getirdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games, Balenciaga'nın dijital moda ürünlerini Fortnite'a getirdi

Fortnite, bu kez oyun içi ve fiziksek kıyafetler için lüks moda markası Balenciaga ile ortaklık yaptı.

Epic Games, Fortnite'a büyük markaları ve tanınmış kişileri getirmekle ünlendi. Son zamanlarda birçok ünlüyü Fortnite'a karakter olarak getirdi. Şimdi ise lüks moda markası olan Balenciaga ile ortaklık yaptı.

Epic Games, İspanyol moda devi ile "Balenciaga Fit Set" adı verilen seride sırt çantaları, kazmalar, sargılar, planör ve ifade gibi çeşitli diğer öğelere ek olarak dört yeni kıyafet yer alıyor. Ayrıca Ücretsiz spreyler, Strange Times Öne çıkan Hub ve canlı bir Fortography kampanyası da olacak.

kostümler Balenciaga'dan esinlendi, ancak bazı görünümler insanların kendilerini gerçekten satın alabilecekleri ve giyebilecekleri ürünler olarak gelecek. Örneğin Fortnite loglu beyaz kapüşonun gerçek hayattaki sürümü 725 dolara satın alınabilecek. Gerçek hayattaki Fortnite x Balenciaga koleksiyonu, dünya çapındaki belirli Balenciaga mağazalarını ve internet sitesinde yerlerini alıyor.

Epic Games Ortaklıklar Kıdemli Müdürü Emily Levy, Hypebeast ile yaptığı röportajda bu sözlere yer verdi:

"Dört hayran favorisi Fortnite karakteri aldık ve Balenciaga arşivine ulaşarak dört titizlikle ayrıntılı kıyafet ve çeşitli aksesuarlar oluşturduk. Görünümler birkaç Balenciaga koleksiyonu parçalarından esinlenildi. Balenciaga'nın tasarım ekibiyle yakın işbirliği içinde Epic'teki sanatçılarımız, Balenciaga'nın ikonik kumaşlarının görünümünü ve hissini doğru bir şekilde temsil etmek için Unreal Engine'deki yeni teknikleri ve Unreal'deki yeni kıyafet setini oluştururken tasarımları kullandılar."

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Balenciaga sanat yönetmeni Demna Gvasalia ise Epic ile ortaklığı hakkında konuştu:

"Epic ile ortaklığımız aslında Fortnite ile başlamadı. Sonbahar 2021 koleksiyonumuzu piyasaya çıkarmak için Unreal Engine'i kullanarak inşa ettiğimiz ilk video oyunumuz Afterworld ile başladı. Buradan, Unreal ve Fortnite topluluklarının yaratıcılığından ilham almaya devam ettik. Bu otantik Balenciaga görünümlerini Fortnite ve mağazalarımız için yeni bir fiziksel Fortnite giyim serisi oluşturarak daha fazla işbirliği yapmamız bana tamamen mantıklı geldi."

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu

22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu
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