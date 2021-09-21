Epic Games, Balenciaga'nın dijital moda ürünlerini Fortnite'a getirdi

Epic Games, Fortnite'a büyük markaları ve tanınmış kişileri getirmekle ünlendi. Son zamanlarda birçok ünlüyü Fortnite'a karakter olarak getirdi. Şimdi ise lüks moda markası olan Balenciaga ile ortaklık yaptı.

Epic Games, İspanyol moda devi ile "Balenciaga Fit Set" adı verilen seride sırt çantaları, kazmalar, sargılar, planör ve ifade gibi çeşitli diğer öğelere ek olarak dört yeni kıyafet yer alıyor. Ayrıca Ücretsiz spreyler, Strange Times Öne çıkan Hub ve canlı bir Fortography kampanyası da olacak.

725 DOLAR DEĞERİNDE KAPÜŞON

kostümler Balenciaga'dan esinlendi, ancak bazı görünümler insanların kendilerini gerçekten satın alabilecekleri ve giyebilecekleri ürünler olarak gelecek. Örneğin Fortnite loglu beyaz kapüşonun gerçek hayattaki sürümü 725 dolara satın alınabilecek. Gerçek hayattaki Fortnite x Balenciaga koleksiyonu, dünya çapındaki belirli Balenciaga mağazalarını ve internet sitesinde yerlerini alıyor.

Epic Games Ortaklıklar Kıdemli Müdürü Emily Levy, Hypebeast ile yaptığı röportajda bu sözlere yer verdi:

"Dört hayran favorisi Fortnite karakteri aldık ve Balenciaga arşivine ulaşarak dört titizlikle ayrıntılı kıyafet ve çeşitli aksesuarlar oluşturduk. Görünümler birkaç Balenciaga koleksiyonu parçalarından esinlenildi. Balenciaga'nın tasarım ekibiyle yakın işbirliği içinde Epic'teki sanatçılarımız, Balenciaga'nın ikonik kumaşlarının görünümünü ve hissini doğru bir şekilde temsil etmek için Unreal Engine'deki yeni teknikleri ve Unreal'deki yeni kıyafet setini oluştururken tasarımları kullandılar."

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EPIC İLE ORTAKLIĞIMIZ FORTNİTE İLE BAŞLAMADI

Balenciaga sanat yönetmeni Demna Gvasalia ise Epic ile ortaklığı hakkında konuştu:

"Epic ile ortaklığımız aslında Fortnite ile başlamadı. Sonbahar 2021 koleksiyonumuzu piyasaya çıkarmak için Unreal Engine'i kullanarak inşa ettiğimiz ilk video oyunumuz Afterworld ile başladı. Buradan, Unreal ve Fortnite topluluklarının yaratıcılığından ilham almaya devam ettik. Bu otantik Balenciaga görünümlerini Fortnite ve mağazalarımız için yeni bir fiziksel Fortnite giyim serisi oluşturarak daha fazla işbirliği yapmamız bana tamamen mantıklı geldi."

FORTNITE X BALENCIAGA TANITIM VİDEOSU

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