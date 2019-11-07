Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

07.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:39

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Fatih'te 4 kardeşin öldüğü olayın ardından elektrik kesintisine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"6 Kasım'da İstanbul Fatih'te 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulaması kabul edilemez. Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ'a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz.

Elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerekir. Mevzuatımızda tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunuyor. Bu madde çok açık ve kırmızı çizgimizin "tüketicinin korunması" olduğunu vurguluyor. Biz EPDK olarak gerek dağıtım gerekse tedarik şirketlerinden mevzuatı uygularken körü körüne davranmalarını değil, vatandaşlarımızın manevi değerlerini, özel durumlarını, hassasiyetlerini gözetmelerini bekliyoruz. Tüketiciyi korumayan bir sistem yürümez ve tüketici sistemin aslı unsurudur.

Yaşanan hadise sonrası ilgili şirket tarafından yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmediği gibi yapılan kesme uygulamasının gerekçesi olarak da kabul edilemez. Bütün şirketler yaptıkları işin hassasiyetine uygun davranmalıdır.

BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ ile ilgili soruşturma sürecini başlattık. Derinlemesine araştıracağız ve kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz."

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında akşam saatlerinde yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Cenazelerin morga kaldırılmasının ardından, 4 kardeşin yaşadığı evin elektriği, 2 aydır fatura ödenmemesi nedeniyle kesildi. Kardeşlerin borç yüzünden intihar etme ihtimali üzerinde duruluyor.