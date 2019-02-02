Kendisini Taciz Eden Eniştesini Av Tüfeğiyle Vuran Kadın, Tutuklandı
İzmir'de kendisini taciz ettiğini iddia ettiği eniştesini çalıştığı lisenin bahçesinde av tüfeğiyle vurarak öldüren hizmetli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren lisede görevli hizmetli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ENİŞTESİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen olayda ablasının kocası Erdal Demirsoy'u (55) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ş.G.'nin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı kadın, "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TÜFEĞİ OKULDA SAKLADI
Kadının, polise verdiği ifadesinde, eniştesinin kendini bir süredir taciz ettiğini ve bu durumun dayanılmaz boyutlara geldiğini söylediği öğrenildi.
İfadesinde, eniştesinin iş yerine de gelebileceği düşüncesiyle gece okula girerek av tüfeğini sakladığını anlattığı belirtilen Ş.G, olay günü kendisini telefonla arayan eniştesini okula çağırdığı, yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine de av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği ifade edildi.
Ş.G'nin, evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi.
Öte yandan Erdal Demirsoy'un cenazesi de İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsisi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.
NE OLMUŞTU?
Gaziemir 9 Eylül Mahallesindeki Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışan Ş.G. akşam saatlerinde yanına gelen ablasının kocası Erdal Demirsoy ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G. yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesine ateş ederek yaralamıştı.
Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
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Kimse kanundan adaletten bahsetmesin. Bu kadın karakola ya da gerekli mercilere başvursa gözaltına alınıp serbest bırakılacaktı buna benzer bir çok haber görüyoruz, okuyoruz. Kadın kendi adaletini sağlamış. Dünya bir pislikten kurtuldu. Tek üzücü olan kadına verilen hapis cezası kimse kimseyi özellikle kadınlar durduk yere öldürmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Eline SağlıkCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Eline sağlık iyi yapmışsın Allah da ceZalandırır inşallah Allah ım sana yardım eder inşallahCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Allahin belasi adam kadin bunalmis su kadina yazik yaCevap Yaz 10 Yayından Kaldır