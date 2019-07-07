Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu

Türk sinemasının usta isimlerinden Enis Fosforoğlu geçtiğimiz günlerde hayat veda etmişti. Ancak Selen Görgüzel Alkan ve Hamdi Alkan'ın tabut başında fotoğraf olayı magazin gündeminde usta tiyatrocunun ölümünden daha çok konuşuldu.

"ENİS'İN ÖLÜMÜNDEN DAHA ÇOK KONUŞULDU"

Usta ismin eşi Feride Fosforoğlu, hem Enis Fosforoğlu ile yaşadıkları büyük aşkı, Fosforoğlu'nun tabutuyla çektirdikleri fotoğrafla gündeme gelen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel hakkında Posta'ya konuştu. Feride Fosforoğlu, "Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in tabut başındaki halleri Enis'imin ölümünden daha çok konuşuldu" sözleriyle sitem etti.

İşte FerieFosforoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları;

Cenaze töreni çok konuşuldu. Özellikle Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel'in tabut başındaki fotoğraf halleri…

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in tabut başındaki halleri Enis'imin ölümünden daha çok konuşuldu. Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetmiş, değil mi? Ama insanların konuştuğuna bakın! Enis'im, magazini hiç sevmezdi, ölümünü bile magazin malzemesi yaptılar. Selen ve Hamdi de bunları asla hak etmedi. Onlara büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

"ÇOK GEREKSİZ POLEMİK"

"Ama fotoğraflara yansıyan görüntü çok da hoş değildi sanki...

Çok gereksiz bir polemik. Selen'in magazinde görünmek için böyle bir şey yaptığına asla inanmıyorum. Ben onların samimiyetine inanıyorum ve arkalarındayım. Enis de yaşasa benim gibi düşünür ve çok üzülürdü. Selen ve Enis'in ilişkisi baba-kız gibiydi."

"BİR TEK ONLAR MI GÖZE BATTI"

"Ortada nahoş bir durum yok yani?

Nahoş olan Enis'in ölümünden çok Selen ve Hamdi'nin konuşulmasıdır. Bir değer gitmiş, ülkenin konuştuğu sadece Selen ve Hamdi. Orada herkes fotoğraf çekiyordu. Bir tek Selen ve Hamdi mi göze battı? Onlar fotoğrafı kendi arşivleri için çekmiş."