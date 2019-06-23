Enis Fosforoğlu için tören düzenlenecek

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için yarın tören düzenlenecek.

Sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleştirilecek tören 11.00'de başlayacak.

Fosforoğlu'nun yeğeni oyuncu ve yazar Almula Merter Churm'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, törenin ardından İstanbul Moda Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Enis Fosforoğlu Kimdir?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Renan Fosforoğlu ve Mualla Fırat'ın oğlu olarak 1948'de İstanbul'da doğdu.

Sanat kökenli bir aileden gelen Fosforogˆlu, 1970­-1976'da Devlet Tiyatrosu'nda go¨rev yaptı.

Daha sonra farklı tiyatro toplulukları ic¸inde yer alan sanatçı, 1980'de kendi adına Kadıko¨y'de kurduğu tiyatroda uzun yıllar birc¸ok sanatc¸ının yetis¸mesine vesile oldu.

Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforogˆlu, ayrıca senaryo ve yo¨netmenlik denemelerinde de bulundu.

Sanatçının 1 Kasım 2001'de hayatını kaybeden eşi Serda Fosforoğlun'dan Seren ve Eren adında bir ogˆlu ve bir kızı var.

Fosforoğlu, "Kurtlar Vadisi Pusu", "Arka Sokaklar", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Sezercik Ku¨c¸u¨k Mu¨cahit" gibi eserin de aralarında bulunduğu çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol aldı.

Kaynak: AA