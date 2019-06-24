- ENİS FOSFOROĞLU İÇİN MODA CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için ilk olarak Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Fosforoğlu'nun naaşı törenin ardından Kadıköy Moda Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Ediz Hun, Erol Evgin ve Cem Yılmaz'ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Erol Evgin, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm çok önemli bir değeri kaybettik. Türk tiyatrosunun Türk sinemasının başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun" diye konuştu. Ediz Hun ise, "Hepimizin sevgilisi olan Enis'imizi kaybettik. Biz adalıyız. Çok eski beri dostluğumuz var. Bir hafta önce beraber oturduk konuştuk. Çok büyük bir kayıp. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Kızı ve oğlunun taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Erol evgin ve Ediz Hun ile röp

-Cenaze namazının kılınması

-Dua ve helallik alınması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA