Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı
Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı Hamdi Alkan tabuta sarılan eşinin fotoğrafını çektiİSTANBUL - 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı.
Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı
Hamdi Alkan tabuta sarılan eşinin fotoğrafını çekti
İSTANBUL - 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, tabuta sarılıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel'i telefonla çekerken, o anlar fotoğraflandı.
Ünlülerin cenazelerinde fotoğraf çekme merakı Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde ilginç bir durum yaşandı. Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan eşinin tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı.
Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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