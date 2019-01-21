Enis Arıkan, Yanlışlıkla Ezgi Mola'nın Gözüne Vurdu
"Alice Harikalar Diyarında"nın çağdaş müzikal uyarlaması "Alice"te yer alan Enis Arıkan, Ezgi Mola'nın yanlışlıkla gözüne vurdu. Mola, durumunu esprili bir açıklamayla dile getirdi.
İki çok yakın arkadaş olan Enis Arıkan ve Ezgi Mola, 'Alice Harikalar Diyarında' isimli oyunda yer alıyor. Çektikleri video ve açıklamalarla gündem olan yakın arkadaşlara nazar değdi.
YANLIŞLIKLA GÖZÜNE VURDU
Arıkan, oyununun provasında partneri Ezgi Mola'nın gözüne yanlışlıkla vurdu. Ezgi Mola, hemen hastaneye giderek, kontrollerini yaptırdı.
HABERİN BAŞLIĞINI VERDİ
Göz irisi büyüyen Mola, "Neyse ki retinada yırtılma yokmuş. Size başlık veriyorum, 'Ezgi Mola, göze geldi' dersiniz" diyerek espri yaptı.
YORUMLAR (13)
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Resmen gelişine çakmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadas su kadinlarin hem gozlerini morartip hemde kaza susu vermenin teknigini bizle paylassanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yorumlar da ki beğeniler doğru muCevap Yaz 51 1 Yayından Kaldır
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Dürbünlü,Aynur,müftü dede, Aslimistik,fistikCevap Yaz 70 3 Yayından KaldırTABİKİ SEN: yok nenen kim yaYayından Kaldır