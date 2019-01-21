Enis Arıkan, Yanlışlıkla Ezgi Mola'nın Gözüne Vurdu

İki çok yakın arkadaş olan Enis Arıkan ve Ezgi Mola, 'Alice Harikalar Diyarında' isimli oyunda yer alıyor. Çektikleri video ve açıklamalarla gündem olan yakın arkadaşlara nazar değdi.

YANLIŞLIKLA GÖZÜNE VURDU

Arıkan, oyununun provasında partneri Ezgi Mola'nın gözüne yanlışlıkla vurdu. Ezgi Mola, hemen hastaneye giderek, kontrollerini yaptırdı.

HABERİN BAŞLIĞINI VERDİ

Göz irisi büyüyen Mola, "Neyse ki retinada yırtılma yokmuş. Size başlık veriyorum, 'Ezgi Mola, göze geldi' dersiniz" diyerek espri yaptı.