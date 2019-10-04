Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş: Ertuğrul'un final yapmasının ardından ekranlara kısa süreliğine ara veren Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

04.10.2019 20:03
Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Fakat Altan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

EŞİ VE BALDIZI FOTOĞRAFI BEĞENDİ

1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Engin Altan Düzyatan, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Diriliş: Ertuğrul'daki imajıyla çok beğenilen Altan, yeni imajıyla pek beğenilmedi. Fakat Engin Altan'ın eşi ve baldızı fotoğrafı beğenerek Altan'a desteklerini sundu.

"SARI PALA REMZİ"

Altan'ın fotoğrafın yorum yapan bir takipçisi, "Sakallarını uzat lütfen." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Sarı pala Remzi" yorumunu yaptı.

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