Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

04.10.2019 20:03

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Fakat Altan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

EŞİ VE BALDIZI FOTOĞRAFI BEĞENDİ

1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Engin Altan Düzyatan, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Diriliş: Ertuğrul'daki imajıyla çok beğenilen Altan, yeni imajıyla pek beğenilmedi. Fakat Engin Altan'ın eşi ve baldızı fotoğrafı beğenerek Altan'a desteklerini sundu.

"SARI PALA REMZİ"

Altan'ın fotoğrafın yorum yapan bir takipçisi, "Sakallarını uzat lütfen." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Sarı pala Remzi" yorumunu yaptı.