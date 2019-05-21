Engin Altan Düzyatan, Mesut Özil'e Diriliş'te Giydiği Zırhlı Kostümünü Hediye Etti
Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin hayranı olan Mesut Özil'e düğün hediyesi olarak giydiği zırhlı kostümü hediye etti.
Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, başarılı futbolcu Mesut Özil'e tarihi bir hediye verdi.
ZIRHLI KOSTÜMÜNÜ HEDİYE ETTİ
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Engin Altan, düğün hediyesi olarak Diriliş Ertuğrul'da giydiği tarihi zırhlı kostümünü verdi.
İZLERKEN SIK SIK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Mesut Özil, diziyi izlerken Londra'daki evinden sık sık paylaşım yapmış hatta Gülşe ile dizinin setini ziyaret edip tüm ekibi tebrik etmişti.
MALİKANESİNİN BAŞKÖŞESİNE KOYACAK
Mesut Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı bildirildi.
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e. a. d özile tarihi hediye verdi diyor ? ne vermiş ? '' dizide giydiği zırh '' vay anasını yaaaa ne özel ne muhteşem hediyedir gören der kendisi gerçek ERTUĞRUL GAZİ verdiği de 10 asır önceki giydiği gerçek zırhı. . . Komiksiniz siz ve izleyenler . . . Allah sizlerden uzak etsin. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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VAAAY ÇOK İYİ YACevap Yaz Yayından Kaldır
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Osmanlı, Kılıç, kalkan bu dünyada işin iş engin Altan düzyatan,iyi uyutuyonuz milleti valla, adam ömründe 10 sayfa kitap okumamış Osmanlı yı böylesi ecnebi hayranı oyunculardan tarih öğreniyor vah zavallı halkım vahh, mohteşem yüzyılda izlerken şehzade Mustafa İn mezarına akın etmişlerdi!Cevap Yaz 7 15 Yayından KaldırTARİHİ: evet doğru söylemişsin başka biri oynasaydı bende izlerdim bu diziyi pahitahttı izliyoruz2 Yayından Kaldır
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mesut oğlum dikkat et bak yarın bir gün o yanındaki seni satabilir hele birde bir çocuk olsunda sen artık ölene kadar nafaka ödersinCevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır