Engin Altan Düzyatan, Mesut Özil'e Diriliş'te Giydiği Zırhlı Kostümünü Hediye Etti

Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, başarılı futbolcu Mesut Özil'e tarihi bir hediye verdi.

ZIRHLI KOSTÜMÜNÜ HEDİYE ETTİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Engin Altan, düğün hediyesi olarak Diriliş Ertuğrul'da giydiği tarihi zırhlı kostümünü verdi.

İZLERKEN SIK SIK PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Mesut Özil, diziyi izlerken Londra'daki evinden sık sık paylaşım yapmış hatta Gülşe ile dizinin setini ziyaret edip tüm ekibi tebrik etmişti.

MALİKANESİNİN BAŞKÖŞESİNE KOYACAK

Mesut Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı bildirildi.