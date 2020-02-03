: Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun?

03.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:01

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'da başrole Burak Özçivit gelmişti. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından Engin Altan Düzyatan da FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.

KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAĞI KONUŞULUYOR

Ancak reytinglerde umduğunu bulamayınca erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden anında yorum yağmaya başladı.

Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.

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