Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun?
Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında boy gösteren Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı takipçilerini heyecanlandırdı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden yorum yağdı.
5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'da başrole Burak Özçivit gelmişti. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından Engin Altan Düzyatan da FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.
KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAĞI KONUŞULUYOR
Ancak reytinglerde umduğunu bulamayınca erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!
Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden anında yorum yağmaya başladı.
Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.
Haber Videosu: Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun?
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bige önalın yeni firikik haberi varmı.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bir kaç bölüm de olsa dönmesi gerekir. Beyliği Osman a devredip Edebalıya kız istemeye gitmesi gerekecekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Turgut alpde diziye dönsünCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ertuğrul beyin diziye dônmesini istiyoruz.....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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en çok sevdiğim dizi.sadece bu diziyi seyrediyorum.en çok trt belgeseli izliyorum.hadise haberi bulunurmu.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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abi gel artık yav dizi izlenmiyor vallaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ayşegül bugün havandan geçilmiyordu hayırdır?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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evet biraz abartı var biraz daha sürükleyici dışardada izlenebilir olmalı kibirli duruşlar biraz yumuşatılsın uzun uzun konuşmalar kısalıp sürükleyici olsun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YURT DISINDA ADELET OGRENIYORLAR IZLEYIPDECevap Yaz 1 Yayından Kaldır