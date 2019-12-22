: Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması: Daha gelen teklif yok

22.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:46

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Ertuğrul Bey' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizisinin sona ermesiyle birlikte FOX TV'de yayınlanan Kurşun dizisine transfer olmuştu. Kurşun dizisi final kararı alınca, Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddia edildi. Başarı oyuncu, söz konusu iddialara ilişkin, "Daha gelen bir teklif yok" açıklamasını yaptı.

BURAK ÖZÇİVİT'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

'Christmas Market Four Seasons Bosphorus' etkinliği kapsamında gerçekleştirilen 'Christmas Market' açılışına katılan Engin Altan Düzyatan, Atv ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat veren Burak Özçivit'e ve diziye övgüler yağdıran Engin Altan Düzyatan, "Burak Bey ve ekibi çok başarılı. Burak da çok güzel oynuyor" dedi.

"DAHA GELEN BİR TEKLİF YOK"

'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı niteliğinde olan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki haberlerin hatırlatıldığı Düzyatan, "Daha gelen bir teklif yok" diye konuştu.

"DEĞERLENDİRİRİZ, BAKARIZ"

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor.Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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