Oyuncu Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu

07.09.2019 10:11

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Engin Akyürek, yeni sezonda ekranlarda olacak. Akyürek, yeni sezonda Star'da yayınlanacak 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alacak

SÖZÜ GEÇEN VARLIKLI ADAMI OYNAYACAK

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı, Star'ın yeni sezondaki iddialı projesi Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek yörenin sözü geçen, varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak. Çekimlerinin Ege'de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.