Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor

Hayranları Bergüzar Korel ile başrolleri paylaştığı "Bir Aşk İki Hayat" filmi için geri sayımı beklerken, yakışıklı oyuncu Engin Akyürek, İstanbul Life dergisine aşk hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Engin Akyürek'in "Aşk hayatı yerle bir ediyor" yorumu ise sevenlerini meraklandırdı.

"AŞK HAYATI YERLE BİR EDİYOR"

Daha yeni "Sessizlik" adlı öykü yayınlayan ve kitap imza gününde hayranları ile buluşan Akyürek, "Aşk hesaplamadığımız bir yerde gizli. Aşıkken her şey yerle bir oluyor. Tatsız giden her şey birden güzelleşiyor" ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, yakın zamanda hayatını anlatan bir kitap yayınlayacağını ve İspanyolca'ya çevrileceğini duyurmuştu.