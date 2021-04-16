Engelli Hibe Desteği ile aile mesleğini devam ettiriyor

Aydın'da doğuştan ortopedik engelli Murat Sarı, hayalindeki manav dükkanını İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği ile açtı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Hayaller Engelsizdir' sloganıyla engelli vatandaşların istihdamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Murat Sarı da Engelli Hibe Desteği'nden yararlananlardan biri. Destek ile manav dükkanı açan Sarı, ürettiği organik ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Asıl mesleğinin aşçılık olduğunu ifade eden Sarı, aile mesleği olan manavcılığı devam ettirmek için bu destekten faydalandığını söyledi.

'İnsan isterse her şeyi başarır' diyen Sarı şunları söyledi:

"Benim gibi engelli kardeşlerim Engelli Hibe Desteğine başvurabilirler. Hayallerindeki işi yapabilirler. Hayaller engelsizdir."

Kaynak: Bültenler