Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri

02.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:01

Engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Engelliler Gösteri Sanatları Topluluğu sahne aldı.

"7 Bölgeden Müzik ve Dans" programı, İSEM'e kayıtlı Fatih Doğan'ın seslendirdiği "Ben Anadolu'yum" şiiriyle başladı.

Etkinlikte, uzun bir hazırlık sürecinden geçen özel eğitim gereksinimi olan 60 birey ve 11 eğitmen performans sergiledi.

Başta engelliler ve aileleri olmak üzere İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği programda, Anadolu'dan şarkılar seslendirildi, yöre dansları sergilendi.

Semazen gösterisinin de yapıldığı etkinlikte ayrıca özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaptığı eserlerden oluşan "Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi" açıldı.

Kaynak: AA