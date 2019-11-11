Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

11.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:28

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta vücudunda çıkan enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırıldı. Bir hafta hastanede yatan Şıkel, bugün 2 saat canlı yayına çıkarak kendisine bakan ailesine teşekkür etti.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Günler sonra FOX TV'de yayınlanan "Çağla İle Yeni Bir Gün" programına çıkan Çağla Şıkel, "Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor." diyerek annesi ve kardeşine teşekkür etti. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Şıkel, gözyaşlarına hakim olamadı.

"BIKMADAN, USANMADAN HİSSETTİRDİĞİNİZ SEVGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bir hafta hastanede yattıktan sonra taburcu olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak "Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok" dedi.