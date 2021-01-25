Enes Kanter kimdir? Enes Kanter'in beraber olduğu iddia edilen Ariana Rockefeller kimdir?
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Enes Kanter kimdir? Enes Kanter'in beraber olduğu iddia edilen Ariana Rockefeller kimdir?

25.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:28
Enes Kanter kimdir? Enes Kanter'in beraber olduğu iddia edilen Ariana Rockefeller kimdir?

Adları birlikte alınan Enes Kanter ile Ariana Rockefeller merak konusu olmaya devam ediyor. Enes Kanter kimdir? Enes Kanter'in beraber olduğu iddia edilen Ariana Rockefeller kimdir?

NBA'de forma giyen ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilen Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, aralarındaki ilişkiyi doğruladı. Bu kapsamda Enes Kanter kimdir? Enes Kanter'in beraber olduğu iddia edilen Ariana Rockefeller kimdir? sorularının cevapları arandı.

ENES KANTER KİMDİR?

Enes Kanter, 20 Mayıs 1992 yılında Zürih, İsviçre'de dünyaya geldi. Profesyonel basketbolcu olan isim, 2.11 m boyunda ve pivot pozisyonunda görev alıyor. Ayrıca uzun forvet olarak da oynayabilmektedir.

Basketbol hayatına bir kolejde başladıktan sonra pek çok takımda yer alan Enes Kanter, Kentucky Wildcats takımında bir süre oynadı. Daha sonra katıldığı 2011 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından 3. sırada draft edilerek Türk basketbol tarihinin bir NBA Draftı'nda en üst sıradan ve en genç draft edilen basketbolcusu unvanını ele geçirdi. Dört sene Utah Jazz forması giydikten sonra 2015 yılının Şubat ayında Oklahoma City Thunder takımına takas edildi ve burada beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdi.

ARIANA ROCKEFELLER KİMDİR?

Ariana Rockefeller 26 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Moda tasarımcı olan isim, John D. Rockefeller'ın torunlarının torunlarından.

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