Enes Kanter kimdir? David Rockefeller'ın torunu, Enes Kanter'in sevgilisi kimdir?

Basketbolcu Enes Kanter David Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ilişki yaşamaya başladı. Enes Kanter David Rockeferler'in torunu Ariana Rockefeller'a makbule yaptırdı. Peki, Enes Kanter kimdir? David Rockefeller'ın torunu, Enes Kanter'in sevgilisi kimdir?

ENES KANTER KİMDİR?

Enes Kanter (d. 20 Mayıs 1992, Zürih, İsviçre), National Basketball Association (NBA) takımlarından Portland Trail Blazers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.11 m boyundaki Enes, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde Uzun forvet olarak da oynayabilmektedir.

Basketbol hayatına Samanyolu Koleji'nde başlayıp Fenerbahçe Ülker'de yetişen Enes Kanter, takımı ile profesyonel sözleşme imzalamayıp, kolej'de Kentucky Üniversitesi'nde forma giyme kararı aldı. Kentucky Wildcats takımında bir süre oynadıktan sonra profesyonel oyuncu statüsünde değerlendirilerek NCAA de oynama hakkı elinden alındı. Daha sonra katıldığı 2011 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından 3. sırada draft edilerek Türk basketbol tarihinin bir NBA Draftı'nda en üst sıradan ve en genç draft edilen basketbolcusu unvanını ele geçirdi. Dört sene Utah Jazz forması giydikten sonra 2015 yılının Şubat ayında Oklahoma City Thunder takımına takas edildi ve burada beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdi.

Fransa'nın Metz kentinde yapılan FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye genç erkek millî basketbol takımında yer alan Enes Kanter, turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçildi. 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonasında Türkiye millî basketbol takımı kadrosunda yer almış ve turnuvayı maç başına 9,7 sayı ortalamasıyla tamamlamıştır.

DAVİD ROCKEFELLER'İN TORUNU, ENES KANTER'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ariana Rockefeller 26 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Moda tasarımcı olan isim, John D. Rockefeller'ın torunlarının torunlarından. 4 Eylül 2010'da Rockefeller, girişimci Matthew Bucklin ile evlendi. O tarafından bildirildi New York Post evlilik dokuz yıl sonra, 30 Ekim çift boşanmış olması 2019 tarihinde. Çift, Nisan 2019'da boşanma davası açtı.

Rockefeller , 2020'de NBA basketbol oyuncusu Enes Kanter ile çıkmaya başladı. Babası başkan olarak görev yaptı ve Rockefeller Vakfı'nın mütevelli heyeti olmaya devam ediyor. Columbia Üniversitesi mezunu olan kız kardeşi Camilla Rockefeller, ceza adaleti, sanat ve çevresel nedenlere odaklanan David Rockefeller Fund'ın başkanıdır.

Onun teyzeler Abby Rockefeller Amerikalı çevre bilimci, Neva Goodwin sürdürülebilir gelişme profesörü Tufts Üniversitesi ve bir yönetmen Küresel Gelişim ve Çevre Enstitüsü , Peggy Dulany ve Eileen Rockefeller Growald hem Amerikan hayırsever ve iş kadınları. Amcası Richard Rockefeller, Maine, Falmouth'da çalışan ve 2014 yılında vefat eden bir aile hekimiydi .

Onun dedesi, David Rockefeller , milyarder işadamı ve eski başkanı oldu Chase Bank kuyu başkanı olarak 1981 1969'dan Dış İlişkiler Konseyi O en genç oğluydu 1985 1970 John D. Rockefeller Jr ve Standard Oil'in kurucusu John D. Rockefeller'ın torunu.