Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında, aslen nerelidir? Enes Batur nasıl YouTuber oldu?

Türkiye'nin en meşhur sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Enes Batur, 2018 yılında "Yılın Sosyal Medya Fenomeni" ödülüne layık görülmüştür. Peki Enes Batur kimdir? Enes Batur aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Enes Batur'un biyografisi...

Türkiye'nin en başarılı YouTuber isimleri arasında yer alan Enes Batur'un, "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" isimli iki filmi bulunmaktadır. İnternet üzerinden birçok kişinin merak ettiği Enes Batur hakkında detaylı bilgiye ve biyografisine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmektedir.

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Ankara'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.

Batur, 10 Mart 2020'de eski bir videosu yüzünden YouTube'a video yüklemesi yasaklanmıştır. Aynı sorunu Batur, 30 Mart 2021'de 5 sene önceki videosu yüzünden tekrar yaşamıştır.

Enes Batur, 2015 yılından 2018 yılına kadar Başak Karahan ile sevgiliydi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı, bunun yeni çıkacak filminin bir reklamı olduğunu düşündüler. Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı.