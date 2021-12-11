En iyi Minecraft 1.18 harita seedleri

Yeni dünyanızı oluşturacağınız Minecraft seedleri, keşfedilecek önceden ayarlanmış bir ortam oluşturmak için oyuna girilir. Oyunda karşılaşılan nadir biyomlar, köyler, tapınaklar vb. birçok yapıların veya haritanın benzersiz manzaralarını bulunduran 1.18 seedlerini sizler için derledik.

Minecraft, 1.18 sürümünde dünya nesilini tamamen sarstı. Güncelleme hala yeni, ancak en yeni sürümde keşfedebileceğiniz en güzel Minecraft seedlerinden bazılarını sizler için derledik. İşte şimdiye kadarki favorilerimiz.

Tenha Orman Koyları

Seed: 2825049098349321056

Bu orman koyu tohumu, 1.18'in yeni dünya neslindeki güzelliği gerçekten gösteriyor. Dağlık bir orman, kayalık uçurum yüzleri ile bu sıcak okyanusu çevrelemektedir. Bu taş kayalıkların altında keşfedilecek büyük mağaralar, taşlı kıyılarda yıkık bir alt geçit ve keşfedilecek bambu ormanları da bulunmaktadır.

Geniş Çorak Topraklar Biyomu

Seed: -8226612225474760216

Bu Minecraft 1.18 tohumlarının yeni dünya gen yeteneklerini esneten başka bir muhteşem tohumdur. Bu çok büyük Bandlands biyom, büyük kil dağlarından dar kil başaklarına ve pancardaki küçük krater göllerine kadar her şeyi kapsar. Batı kıyısında, harap olmuş bir Nether portalının yanında bir çöl köyü bulabilirsiniz.

Dağ Vadisi Köyleri

Seed: 460628901

Benim aralarında en beğendim seedlerden bir tanesidir. Bu tohum gerçekten sürüm 1.18'de mümkün olan büyük yeni dağları gösteriyor. Merkezdeki iki köyden birinin hemen yanındaki bu karlı zirvelerin merkezindeki vadide spawnlanacaksınız. Hiç bu kadar güzel bir vadiyi terk etmeye zahmet edecek misiniz, yoksa onu kendi genişleyen merkez köyünüze mi dönüştüreceksiniz?

Hayatta Kalma Adası

Seed: 2622795609673772012

Uzaktan hayatta kalma ada seedlerinin aşığıysanız, bu 1.18 için denemek için harika bir tanedir. Bu donmuş okyanusun merkezinde gerçekten yalnızsın ve etrafınızda yüzlerce blok görmek için sadece buzdağları var. Küçük bir tayga ormanı hayatta kalmak için sizindir.

İkiz Köyler

Seed: 5725851600822493716

Köyleri seviyorsanız, bu mükemmel bir 1.18 başlangıç seedidir. İki Plains köyü, dünyanızın spawnlanma noktasının yakınında birbirine çok yakın bir yerde ortaya çıktı. Belki de ikisi arasında kendi ana üssünüzü kurmak veya ikisini birbirine bağlayan bir yol tasarlamak için yaratıcı moda girmek istersiniz. Her halükarda, bu Minecraft mahallesinde güzel bir gün.

Ada Kulesi Köylü

Seed: -6537256334104833826

Minecraft Köyleri 1.18'de biraz kriz yaşıyor ve bu harika bir örnek. Spawn noktanızın batısındaki okyanusta, etrafına bir köy sarılmış bu tamamen vahşi kule adası var. Ada tabanının her tarafında, merkezi boyunca ve tepesinde evler vardır. Çok havalı bir yapıya heykel yapmak için harika bir aday.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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