En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?

Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 48'incisinde en iyi erkek oyuncuyu Haluk Bilginer duyurdu. En iyi erkek oyuncu, Billy Barratt oldu. Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında?

13 yaşındaki Billy Barratt, "Responsible Child" dizisiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan en genç isim oldu. En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?

BİLLY BARRAT KİMDİR?

Billy Barratt 2007 doğumlu. 13 yaşındaki Amerikalı çocuk oyuncu, Child filmindeki performansı ile en iyi erkek oyuncu seçildi.

Uluslararası Emmy Ödülleri 48'nci kez sahiplerini buldu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer açıkladı. Bilginer anonsunu İstanbul Üsküdar'dan, Kız Kulesi manzarası önünden yaptı. 13 yaşındaki Billy Barratt, "Responsible Child" dizisiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan en genç isim oldu.