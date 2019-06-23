Emre Kınay'dan seçmene uyarı: Sandık görevlilerinin adını soyadını sorun!

Geçtiğimiz yerel seçimlerde İstanbul'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan ancak aldığı oy oranı yüzde 12,40'ta kalan Emre Kınay, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Oyuncu Kınay, oy verirken çektirdiği pozu paylaşarak, altına oy kullanan vatandaşlar için uyarılarda bulundu.

"TUTANAĞIN FOTOĞRAFINI ÇEKİN"

Kınay, "Oyumuzu kullandik... Sakın sıcak var nem var demeyin gidin oyunuzu kullanın... Sandık görevlilerinize sorun "Kamu görevlisi misiniz?" Diye hatta adını soy adını öğrenin. İmkan varsa sandığınızın kapısında tutanağın fotoğrafını çekin. Yayınlayın!!! Sabaha iklim değişsin!" notuyla seçmene seslendi.