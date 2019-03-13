Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm!

Kendisini ılımlı sosyalizme yakın bir kişi olarak tanımlayan Kadıköy Beledi Başkan Adayı Emre Kınay "Seçilirsem Saray'a gitmem, halka açık yerlerde görüşürüm ama." dedi.

"BEN KAZANACAĞIM"

CHP ve İYİ Parti Kadıköy'de ayrı adaylar gösterdi, "Oyları bölüyor musunuz?" sorusuna Kınay, "Kadıköy'de demokrasi örneği veriyoruz. Oyların bölünmesi söz konusu değil. Çünkü Cumhur İttifakı'nın esamesi okunmuyor. Kadıköy'de ben kazanacağım. Anket açıklamayacağım ama önde gidiyoruz." cevabını verdi.

"İYİ PARTİ ADAYI OLMAYI GURURLA SÖYLÜYORUM"

Adaylık sürecini de anlatan İYİ Parti adayı Kınay, "49 yaşına geldim. Oyun oynamaktan öte, yeni şeyler söylemek lazım. Meral Akşener bir gün oyunumu izledi. Oyundan sonra çay içtik. Memleketin sorunları konusunda kazan kaynattık. Bu görüşmeden 3 ay sonra teklif geldi" diye konuştu. "İYİ Parti adayı olmayı gururla söylüyorum" ifadesini kullanan Emre Kınay kendisini " Laik, önder olarak Atatürk'ü seçmiş,sol görüşlü, hatta ılımlı sosyalizme yakın" bir insan olarak tanımladı.

"SARAY'A GİTMEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşan Emre Kınay, belediye başkanı seçilmesi durumunda Saray'a gitmeyeceğini, ama halka açık yerlerde Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söyledi. Kınay, AK Parti adayı Binali Yıldırım hakkında ise farklı konuşarak, "Sempatik bir insan, kazanırsa görüşürüm." ifadelerini kullandı.