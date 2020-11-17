Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir? Çağla Şıkel'e benzetilen Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli?
17.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:57
Ünlü manken Çağla Şıkel'den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan şarkıcı Emre Altuğ yeni bir aşka yelken açtı. Emre Altuğ ile Burcu Çağrı'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Peki, Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?
Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı, Çağla Şıkel'e benzetildi. Magazin gündeminde trend olan konu sonrası Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir? Çağla Şıkel'e benzetilen Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli konuları araştırıldı.
BURCU ÇAĞRI KİMDİR?
Nereli: İstanbul
Doğum Tarihi: 1.1.1981
Burcu Çağrı, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun oldu. Ardından Atatürk Kültür Merkezinde çalıştı. 1998 yılında 'Elite Model Look' yarışmasında üçüncü olduktan sonra mankenlik kariyerine başladı.