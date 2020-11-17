Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir? Çağla Şıkel'e benzetilen Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli?

Ünlü manken Çağla Şıkel'den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan şarkıcı Emre Altuğ yeni bir aşka yelken açtı. Emre Altuğ ile Burcu Çağrı'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Peki, Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?