Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

24.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:28

'Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri şarkıcı Emrah'ın öz oğlu olan Tayfun Erdoğan oldu. 'Survivor'ın ilk bölümünden bu yana sessiz tavırları ve oyunlardaki performansıyla dikkat çeken Tayfun Erdoğan, babasıyla ilk gördüğü anı anlattı.

"HERKES OKULDAYDI, BEN DNA TESTİNDEYDİM"

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğunu, "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfda giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum" ifadelerini kullandı.

Tayfun Erdoğan, babasını ilk gördüğü anı, "Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim" diye konuştu.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

'Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Bursa'da tamamlayan ve hala orada yaşayan Tayfun, bir dönem komilik yaptı.

Sonrasında televizyon programlarına katılan Erdoğan, evlenme istediğiyle dönemin izdivaç programlarından birinde boy gösterdi.