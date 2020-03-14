Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
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Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Koronavirüs taraması adı altında yeni ortaya çıkan bir dolandırıcılık ve olası hırsızlık vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taraması planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp ondan sonra geliyoruz. Test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın" dedi.

14.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:00
Bakan Koca,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı'yla ilgili uyarıda bulundu. Koca, whatsapp gruplarında dolaşan koronavirüs taraması adı altında yeni ortaya çıkan bir dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarıyla ilgili vatandaşı uyardı.

KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITAN KİŞİLER VATANDAŞLARI DOLANDIRMAYA BAŞKLADI

Türkiye'de koronavirüs vakalarının açıklanmasının ardından dolandırıcılar için yeni bir kapı açıldı. Özellikle yaşlı kişilerin kapılarına gidip kendilerini doktor olarak tanıtan kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiklerini söyleyerek tarama yapmak istediklerini belirtiyor. Bu konuda WhatsApp gruplarında halkın birbirini uyarmaya başlaması üzerine Alo 184 hattından verilen bilgiye göre bakanlığın böyle bir uygulaması yok. Böyle bir durumda vatandaşların kapılarını açmamaları, herhangi bir kimlik bilgisi paylaşmamaları ve 155'i aramaları gerekiyor.

"KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI TEDBİRLİ OLALIM"

Koca konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

İŞTE WHATSAPP GRUPLARINDA DOLAŞAN O MESAJ

"10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı'ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Bende istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı'nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100'ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen."

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