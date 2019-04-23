HDP'li Vekil İle Emniyet Amiri Karşı Karşıya Geldi: Bu Ülkede Kanun Var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, açlık grevindeki mahkumlara destek için Gebze Kadın Kapalı Cezaevi önüne gelmek isteyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve ailelere, polis izin vermedi. HDP'li Sürücü, eylem yapacaklarını belirtirken, kadın emniyet amiri, "Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez" dedi.

SLOGAN ATILMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevi yapan mahkumlara destek için 9 Nisan'dan beri cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyen aileler, bugün yine cezaevi önüne gelmek istedi. Kocaeli Valiliği'nin cezaevlerinin çevrelerinde eylem yapılmasını yasaklaması üzerine, aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de olduğu grup, cezaevine 1 kilometre kala polis tarafından durduruldu. Polis, gruptakilere, eylem ve yürüyüş yapılamayacağını, slogan atılamayacağını söyledi.

"BU ÜLKEDE KANUN VE NİZAM VAR"

HDP'li Sürücü, valiliğin kararının kendilerini bağlamadığını ve her türlü yürüyüş ile eylemi yapacaklarını dile getirince kadın emniyet amiri, "Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez. Kocaeli Vali'miz de bu ülkeyi kanunlar, yasalar, anayasa ve uluslararası hukukla ilgili yapılan tüm anlaşmalara göre konuları idare eder, talimat ve emirler verir. Valinin bunların görevleriyle ilgili emir verme yetkisi vardır. Kanunen emirleri ellerinde var" diye karşılık verdi. Emniyet amiri, eylemlerin sürdürülmesi halinde gruptakilerin gözaltına alınacağını belirtti. Bunun üzerine HDP'li Ayşe Sürücü ve mahkum yakınları, polis eşliğinde, geldikleri araçlara bindirilerek, gönderildi.

Kaynak: DHA