Emmy Ödülleri'nde Tuba Büyüküstün Rüzgarı! Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Emmy Ödülleri'nde "En İyi Dizi" kategorisinde finalde yarışan Cesur Ve Güzel'in oyuncularından Tuba Büyüküstün de törende yerini aldı. Güzel oyuncu geceye katıldığı kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KULLANICILAR ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Büyüküstün, siyah askılı ve ilginç göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damga vurdu. Güzel oyuncunun kıyafeti, sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar Büyüküstün'e övgüler yağdırdı.

"İKİNCİ DENEYİMİM"

Rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisi "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün, daha önce de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildiğini ve bu heyecanı ikinci defa deneyimlediğini dile getirdi.

"SADECE BURADA OLMAK YETERLİ"

Büyüküstün, "Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli.