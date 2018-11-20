Emmy Ödülleri'nde Tuba Büyüküstün Rüzgarı! Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Emmy Ödülleri'nde Tuba Büyüküstün Rüzgarı! Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda büyük ilgi topladı. Geceye "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün, kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Emmy Ödülleri'nde "En İyi Dizi" kategorisinde finalde yarışan Cesur Ve Güzel'in oyuncularından Tuba Büyüküstün de törende yerini aldı. Güzel oyuncu geceye katıldığı kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KULLANICILAR ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Büyüküstün, siyah askılı ve ilginç göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damga vurdu. Güzel oyuncunun kıyafeti, sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar Büyüküstün'e övgüler yağdırdı.

"İKİNCİ DENEYİMİM"

Rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisi "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün, daha önce de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildiğini ve bu heyecanı ikinci defa deneyimlediğini dile getirdi.

"SADECE BURADA OLMAK YETERLİ"

Büyüküstün, "Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli.

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YORUMLAR (17)

  • :
    Maşallah çok beğeniyorum bu kadını. Zarif ve sıcak bir güzelliği var. Güzel olup soğuk ve donuk görünümlü kadınları hiç beğenmiyorum.
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  • FUNDA:
    Benimde bacaklarım güzel, belim inçe olduğu için birçok tasarım üzerime yakışıyor. Şade bir makyajla güzel bir kombin oluyor. Yılbaşından önce ayrıca göğüslerime silikon taktırmayı düşünüyorum.
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