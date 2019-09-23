Emmy Ödülleri gecesinde Kardashian ve Jenner rüzgarı esti

23.09.2019 17:47

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı kırmızı halıya ise Kendall Jenner ve Kim Kardashian şıklıklarıyla damga vurdu.

GECEDE KARDASHİAN RÜZGARI ESTİ

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Emmy Ödülleri'nde tören öncesi ünlüler kırmızı halıda yürüdü.Kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışında ise Kendall Jenner ve Kim Kardashian kardeşler kıyafetleriyle göz kamaştırdı.