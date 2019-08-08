Eminönü vahşetinde, "Polis tutanak tutmadı" iddiasına Emniyet'ten açıklama!

08.08.2019 10:37

Ekşi Sözlük'te "Tarihi Eminönü Balıkçısında yaşanan vahşet" başlığında bir yazar, arkadaşının yaşadığını iddia ettiği bir saldırıyı yazdı.Paylaşıma göre, 4 Ağustos'ta Tarihi Eminönü Balıkçısı'na giden müşteriler çalışanların saldırısına uğradı. İddiaya göre 10 dakikalık yürüme mesafesini 25 dakikada geldi ve olayla ilgili tutanak tutmadı.

Paylaşımda saldırı şu ifadelerle anlatıldı:

"Birkaç saniye içinde gemi ve turşucuda çalışan yaklaşık 20 kişinin üzerimize doğru koştuğunu gördük. Ne olduğunu anlamadan bize saldırdılar. 3'ümüzü de ayrı köşelere çekerek yumruk ve tekmeler savurdular. O sırada üzerime kesici aletle koşan birini gören küçük abim önündeki saldırganları dağıtarak koşan kişiyi engelledi. Korunmasız kaldığı için yüzüne ve vücuduna fazlaca darbe aldı. Pala olduğunu düşündüğümüz kesici aletle kafasına gelen darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı".

OLAY YERİNE GELEN POLİSLER TUTANAK TUTMADAN GİTMİŞ

Polise haber verdiklerini aktaran kişi, "10 dakikalık yürüme mesafesindeki sirkeci karakolundan en az 25 dakika sonra geldiler. 20 kişi tarafından saldırıya uğradığımızı ihbar etmemize rağmen sadece 2 kişi gelmişlerdi. Hiçbir müdahalede bulunmadan olayla ilgili sorular sordular. Tutanak tuttuklarını ve karakolda ifade verdikten sonra şikayette bulunabileceğimizi belirttiler" dedi.