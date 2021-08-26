Eminönü'nde çalışan taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eminönü'nde çalışan taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı

Eminönü'nde çalışan taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eminönü'nde çalışan taksiciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Eminönü'nde çalışan taksiciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların bazı taksicilere yönelik şikayetlerinin artması üzerine Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin başlattığı denetimler devam ediyor.

Eminönü sahilinde düzenlenen uygulamada çok sayıda taksiciye, kısa mesafe yolcusu almadıkları, ticari araçta sigara içtikleri ve emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Uygulamaya yakalanan taksicilerin bir çoğu, yapılan denetimleri olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Aracına müşteri olarak binen sivil polisin yanında sigara içen ve emniyet kemerini takmayan taksici Yaşar Akpınar'a ekiplerce ceza uygulandı.

Akpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, denetimleri olumlu karşıladığını, bundan sonra daha dikkatli davranacağını kaydederek, "Hak ediyoruz zaten. Bence bu uygulamaların daha sık yapılması lazım." dedi.

Akpınar, müşterilerden fahiş ücret alan taksicilerin haksız kazanç elde ettiğini, böylece dolandırıcılık yaptığını dile getirdi.

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle ceza uygulanan taksici Birol Menteş ise normalde kemer taktığını ancak bugün dalgınlığına geldiğini söyledi.

Menteş, usulsüz işler yapan taksicilerin ayıklanması için uygulamaların devam ettirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul'da 110 bin 514 ticari taksi kontrolü

Alınan bilgiye göre, bu yılın başından 24 Ağustos'a kadarki dönemde, İstanbul genelinde 110 bin 514 ticari taksi kontrolü yapıldı. Kontrollerde, 26 bin 804 cezai işlem uygulandı.

Kontroller kapsamında 1886 ticari taksi de trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Mesut Akusta Merve Boluğur
Spor Mesut Özil Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eminönü'nde çalışan taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:18:22. #1.14#

title