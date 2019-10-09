Emine Bulut'un katili bugün hakim karşısına çıkacak

09.10.2019 08:53

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren 38 yaşındaki Fedai Varan bugün hakim karşısına çıkacak. Emine Bulut'un katili Fedai Varan, 'Canavarca hisle tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

18 Ağustos 2019 tarihinde 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince aynı gün içerisinde kabul edildi.

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

İddianamede, 18 Ağustos 2019 tarihli otopsi raporunda, maktulun ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde, maktulun eski eşi olduğunu, müşterek çocuklarının bulunduğunu, eşinin ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, maktulun kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ancak şimdiye kadar şikayetçi olmadığını belirttiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açan Emine Bulut, hastanede yaşımını yitirdi. Polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.