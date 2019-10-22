Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi

22.10.2019 18:55

Kırıkkale'de Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı Turgay Özcan itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Avukat Özcan, Fedai Varan'ın Emine Bulut'u tasarlayarak öldürdüğünü ileri sürerek, cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini söyledi.

"KASTEN YAPTI VE PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ"

Turgay Özcan, dava dosyasında Emine Bulut'un minibüsten eski eşi Varan tarafından zorla indirilmesi ve karakola girip çıktığı görüntülerin bulunmadığını, bu nedenle savcılığın ihmali olduğunu savunarak "Bana göre mahkeme sanık vekilinin tüm taleplerini reddetti, bir tanesini kabul etmiş gibi oldu. İstinaftan her şey çıkabilir. Bu kişi Emine Bulut'un yanına belinde bıçakla gidiyor. Daha önce planladı ve gitti. Bunu kasten yaptı ve bir pişmanlık göstermedi. Bu yaptığı hareketi dışarı çıksa yine yapabilecek bir insan. Ağırlaştırılmış müebbeten başka çıkar yolu yok" dedi.

Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

10 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı. Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.