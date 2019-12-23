Emilia Clarke'tan hayranlarına selfie yasağı!
Emilia Clarke, panik atak geçirip ağladığı sırada bir adamın selfie çektirmek istemesinin ardından hayranlarının fotoğraf taleplerini reddetmeye başladı.
23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47
Emilia Clarke, panik atak geçirip ağladığı sırada bir adamın selfie çektirmek istemesinin ardından hayranlarının fotoğraf taleplerini reddetmeye başladı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Emilia Clarke'tan hayranlarına selfie yasağı!
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