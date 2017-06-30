Emenike, Shakhtar Donetsk'le Temasta

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike için Olympikos'un ardından Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi de devrede. Nijeryalı oyuncu için temasları sağlayan isim ise Gregory van der Wiel.



Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve Topuk Yaylası'ndaki kampa götürmeyeceği Emmanuel Emenike için Yunanistan'ın Olympiakos takımı devreye girmiş ve oyuncu hakkında bilgi toplamaya başlamıştı. Ancak futbolcunun disiplinsiz hareketleri ve yaşantısı nedeniyle Olympiakos bu transferden vazgeçmişti. Ancak son dakika gelişmesi olarak Yunan kulübü tekrar Emenike'yle ilgilenmeye başladı. Yunanistan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Nijeryalı oyuncunun Shakhtar Donetsk'le de temas halinde olduğu öğrenildi. Ukrayna kulübü, Emeneke için bonservis bedeli ödemek istemezken, bu futbolcunun yönetimle görüşerek izin isteyeceği öğrenildi. Öte yandan Emenike'nin bu transferi için temaslarını sağlayan isim ise Gregory van der Wiel. Hollandalı futbolcu geçen sezon devre arasında Emenike'yle birlikte kadro dışı kalmıştı. Geçen sezon iki isim Dereağzı'nda birlikte çalışmıştı. İki futbolcu bu sezon da yine birlikte Dereağzı'nda beraber çalışmalara başladı. - İSTANBUL