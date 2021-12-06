Emekli vatandaşın sözleri yürek burktu: Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim

FOX Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde, mikrofon uzatılan bir vatandaş, 1500 TL'lik emekli maaşıyla geçinemediğini vurgulayarak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Bir fabrikaya iş aramak için gittiğini söyleyen emekli vatandaş orada çalışan bir kişiden fabrikanın kapısının önünde duran ekmeği almak için izin istediğini söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Emekli vatandaş o anları şöyle anlattı:

"Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik" diye konuştu.

Vatandaşın bu sözleri, izleyenlerin de yüreğini burktu.

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