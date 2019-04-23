Emekli Uzman Çavuş, Eşini Tabancayla Vurup İntihar Etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli Uzman Çavuş 2 ve 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde 4 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza Çınkır'ın, 4 aylık hamile eşini tabancayla vurup aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Pazar mahallesi sebze hali civarında ki evde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve bu yüzdende malulen emekli edilen Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır (42) eşi Sultan Çınkır ( 30) ve 2 ve 10 yaşındaki çocuklarıyla bir arkadaşıyla birlikte hastaneden gece saatlerinde eve geldi.
KOMŞULAR SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA EVE GELDİ
Eve girdikten kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından Ali Rıza Çınkır tabancasını çekerek iki çocuğunun gözü önünde Sultan Çınkır'a kurşun yağdırdı. O esnada silah seslerine eve gelen komşuları iki çocuğu alarak evden çıkardı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan Çınkır'ı öldüren Ali Rıza Çınkır aynı silahı kendine dayayıp intihar etti.
KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşetin yaşandığı eve giren sağlık ekipleri Sultan Çınkır'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Eşini öldüren ve aynı silahla intihar eden Ali Rıza Çınkır ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı eve yaklaşık 20 gün önce taşınan çiftin çocukları ise yakınları gelene kadar komşularına teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Çınkır'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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İmandır o cevher ki ALLAH ım ne büyüktür. İmansız olan kirli yürek sine de bir yüktür. Farz edilsin ki çekilmiş vicdanlardan Havffı Yezdan. Ne irfanın kalır tesiri katiyyen ne vicdanın. Allah a dayan saye sarıl. Hikmete Ram ol. Yol budur bilmiyorum başka çıkar yol. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Öyle bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan geçti ölümsüz gerçek, siz! hayat süren leşler sizi kim diriltecek? Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol ver dediği zaman oluveriCevap Yaz Yayından Kaldır
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VALLAHU YUHİBBUS.SABİRİN : Allah sabredenleri sever.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Psikolojisi bozuk bir insanin terapi merkezinde tedavisi yapilmadikca anti deprasanlar bilincsizce verildikten sonra olacagi bu geride kalan iki yetim oksuz oldurende kabahat yok asil suclular bu Tür sorunlar yasiyan insanlari sokaga salanda yazik olmus her ikisinede allahtan rahmet cocuklarina ailelerine sabir diliyorumCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Gerizekalı, çok iyi çözüm bulmuşsun.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yazık, şimdi bütün sorunlar çözüldü mü ? Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır