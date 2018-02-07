Emekli Papa Benedict: Ev'e Doğru Bir Haç Yolculuğundayım

– Görevini 2013 yılında yaşı sebebiyle bırakan Papa 16. Benedict İtalyan bir gazetede yayınlanan mektubunda "Yaşamının son raddelerinde olduğunu ve Ev'e doğru haç yolculuğu yaptığını" yazdı.

Corriere della Sera gazetesinin sağlık durumunu soran okuyucularına yanıt olarak yazdığı mektupta Papa 16. Bedenict "Sadece fiziksel gücümün son bir yavaşlama içinde olduğunu söyleyebilirim. Ama içsel olarak Ev'e doğru bir haç yolculuğundayım" dedi.

90 yaşındaki Papa 16. Bendedict Vatikan bahçelerindeki eskiden bir manastır olan konutunda yaşıyor.

Son 600 yıldır görevinden istifa eden tek papa olan Papa 16. Benedict İtalyan gazeteye gönderdiği mektubunda "Yaşamımın son dönemlerini nasıl geçirdiğimi soran onca okuyucunuz olması beni çok etkiledi. Bu konuda sadece yavaş yavaş fiziksel gücümü yitirdiğimi, ama içsel olarak Ev'e doğru bir haç yolculuğunda olduğumu söyleyebilirim" yazdı. - İstanbul