Elon Musk, yeni oyuncağı Cybertruck ile sokaklarda görüntülendi

09.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:45

Los Angeles şehrinde yaşayan bir Reddit kullanıcısı Tesla'nın Cybertruck aracını yollarda yakaladı ve bir fotoğrafını internette paylaştı.

ELON MUSK SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA

Reddit kullanıcısı, gördüğü Cybertruck aracının sürücü koltuğunda Elon Musk'ın yer aldığını ve 'Nobu' adında bir restorana gittiğini belirtti.

CYBERTRUCK DÜNYA GÜNDEMİNDE

Geçtiğimiz ay Elon Musk Cybertruck'ı tanıttığında aracın tasarımı birçok insanın dikkatini çekti. Bazıları aracın dış görünüşüyle ilgilenirken bazıları da teknik donanımına ve maliyetine odaklanıyor.