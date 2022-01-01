Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Gün mü değiştirdi? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı her Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat 1 Ocak Cumartesi günü Elkızı ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Fox TV'de 1 Ocak Cumartesi "Maske Kimsin Sen?" programı ekranlara gelecektir.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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