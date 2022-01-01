Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Gün mü değiştirdi? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Fox TV'nin beğenilen dizisi Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Dizi normalde Cumartesi günleri ekrana geliyordu fakat bugün yayınlanmayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Elkızı her Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat 1 Ocak Cumartesi günü Elkızı ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Fox TV'de 1 Ocak Cumartesi "Maske Kimsin Sen?" programı ekranlara gelecektir.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Toprak Sağlam : Nermin
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher
Sinan Arslan : Bekir
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı
Mesut Kaytan : Adem
Beyza Dolu : Neşe
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma
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