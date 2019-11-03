Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu

03.11.2019 19:41

Antalya'da bisiklet süren bir çocuk, elinde Türk Bayrağıyla bağıra bağıra Gündoğdu Marşı'nı söyledi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, binlerce beğeni aldı.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, bisikletle sokakta gezdiği sırada elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğdu Marşı'nı söyledi.

VİDEO BİNLERCE BEĞENİ ALDI

O sırada sokakta seyir halindeki otomobildeki sürücü, çocuğun görüntüsünü çekti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla video, binlerce kişi tarafından beğenildi.

Kaynak: DHA