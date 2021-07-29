Elif Çakır kimdir? Elif Çakır kaç yaşında, nereli? Elif Çakır hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Elif Çakır izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Elif Çakır kaç yaşında, nereli? Elif Çakır hayatı ve biyografisi! Elif Çakır kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Elif Çakır hakkında araştırmalar yapılıyor. Elif Çakır kimdir? Elif Çakır kaç yaşında, nereli? Elif Çakır hayatı ve biyografisi!

ELİF ÇAKIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1971

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: İskilip

Elif Çakır gazeteci ve köşe yazarıdır.

Akşam, Taraf ve Star gazetelerinde ve Tempo dergisinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Son olarak, Karar gazetesindeki köşesinde yazılarına devam ediyor.

Elif Çakır, Kabataş Olayı hakkında yaptığı söyleşi ile gündeme gelmiş ve eleştiri almıştır.