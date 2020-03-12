Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürülüğünce düzenlenen fidye operasyonu, emniyet almanağında yer aldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yayınlanan 2019 yılı almanağında yer alan uluslararası fidye operasyonu dikkat çekti.

12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:17
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürülüğünce düzenlenen fidye operasyonu, emniyet almanağında yer aldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yayınlanan 2019 yılı almanağında yer alan uluslararası fidye operasyonu dikkat çekti. Gözleri, elleri ve ayakları bağlanan Afganistan uyruklu bir kişiye elektrikle işkence yapan ve görüntüleri ailesine gönderen fidyeciler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Almanakta aktarılan bilgilere göre, işkence görüntülerini kaydedenler, 2019 yılının Aralık ayında düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyeti harekete geçiren işkence olayı, Gümüşhane Polisine yapılan telefon ihbarıyla ortaya çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Mustafa Samimi, iş çıkışında tanımadığı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, Samimi'yi Anadolu Yakası'ndaki bir adrese götürerek elleri ve ayaklarını bant ve iple bağladı. Zanlılar, ayaklarını, ellerini ve kollarını bağladıkları Mustafa Samimi'ye 'fidye' için elektrik vererek işkence etti.

Yapılan işkence görüntülerini cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, daha sonra kaydettikleri video görüntülerini Samimi'nin Kabil'de yaşayan annesine göndererek yüklü miktarda fidye istedi. Zanlılar, Samimi'nin annesi Ferzana Samimi'ye, "Oğlun elimizde para istiyoruz. Para gelmediği taktirde oğlunu öldüreceğiz" diyerek videolu mesaj gönderdi.

Gönderilen işkence görüntülerini izleyen Ferzana Samimi, durumu hemen Gümüşhane'de yaşayan yakınlarına haber verdi. Durumdan haber alan Mustafa Samimi'nin yakınları, kendilerine anlatılan ve aktarılan işkence videosunu Gümüşhane polisine giderek suç duyurusunda bulundu. Gümüşhane Polisi anında İstanbul Emniyeti'ne bilgi verdi. Almanak sayfalarına yansıyan operasyon detaylarına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fidye için kaçırılan Afganistanlı gencin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Üç gün süren çalışmaların sonunda fidyecilerin bulunduğu Beykoz'daki adres, Gasp Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan yer tespitlerinin ardından 17 Aralık gece belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Baskında, Ziyauddian A. ve Rustami E. adlı 2 Afgansitanlı gözaltına alındı. Operasyonda, elleri ve ayakları bağlı gözleri kapalı halde elektrikle işkence edilen Mustafa Samimi polis tarafından kurtarılarak emniyete alındı. Fidyecilerin ifadesinden yola çıkan polis, daha sonraki operasyonla olaya karışan 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
12 yıl önce yazılan kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı Haber
12 yıl önce yazılan kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Aldatılan eş ifşa etti: Ece, evli sevgilisinin evinde öfkeden deliye döndü Haber
Aldatılan eş ifşa etti: Ece, evli sevgilisinin evinde öfkeden deliye döndü
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Ebru Şallı Hülya Avşar Fahrettin Koca
Spor Falcao Adem Büyük Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:50:34. #1.15#