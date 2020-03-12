Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürülüğünce düzenlenen fidye operasyonu, emniyet almanağında yer aldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yayınlanan 2019 yılı almanağında yer alan uluslararası fidye operasyonu dikkat çekti.

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürülüğünce düzenlenen fidye operasyonu, emniyet almanağında yer aldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yayınlanan 2019 yılı almanağında yer alan uluslararası fidye operasyonu dikkat çekti. Gözleri, elleri ve ayakları bağlanan Afganistan uyruklu bir kişiye elektrikle işkence yapan ve görüntüleri ailesine gönderen fidyeciler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Almanakta aktarılan bilgilere göre, işkence görüntülerini kaydedenler, 2019 yılının Aralık ayında düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyeti harekete geçiren işkence olayı, Gümüşhane Polisine yapılan telefon ihbarıyla ortaya çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Mustafa Samimi, iş çıkışında tanımadığı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, Samimi'yi Anadolu Yakası'ndaki bir adrese götürerek elleri ve ayaklarını bant ve iple bağladı. Zanlılar, ayaklarını, ellerini ve kollarını bağladıkları Mustafa Samimi'ye 'fidye' için elektrik vererek işkence etti.

Yapılan işkence görüntülerini cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, daha sonra kaydettikleri video görüntülerini Samimi'nin Kabil'de yaşayan annesine göndererek yüklü miktarda fidye istedi. Zanlılar, Samimi'nin annesi Ferzana Samimi'ye, "Oğlun elimizde para istiyoruz. Para gelmediği taktirde oğlunu öldüreceğiz" diyerek videolu mesaj gönderdi.

Gönderilen işkence görüntülerini izleyen Ferzana Samimi, durumu hemen Gümüşhane'de yaşayan yakınlarına haber verdi. Durumdan haber alan Mustafa Samimi'nin yakınları, kendilerine anlatılan ve aktarılan işkence videosunu Gümüşhane polisine giderek suç duyurusunda bulundu. Gümüşhane Polisi anında İstanbul Emniyeti'ne bilgi verdi. Almanak sayfalarına yansıyan operasyon detaylarına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fidye için kaçırılan Afganistanlı gencin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Üç gün süren çalışmaların sonunda fidyecilerin bulunduğu Beykoz'daki adres, Gasp Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan yer tespitlerinin ardından 17 Aralık gece belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Baskında, Ziyauddian A. ve Rustami E. adlı 2 Afgansitanlı gözaltına alındı. Operasyonda, elleri ve ayakları bağlı gözleri kapalı halde elektrikle işkence edilen Mustafa Samimi polis tarafından kurtarılarak emniyete alındı. Fidyecilerin ifadesinden yola çıkan polis, daha sonraki operasyonla olaya karışan 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA